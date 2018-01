São Paulo reduz preço dos ingressos A diretoria do São Paulo espera bom público no Morumbi para o jogo de domingo, às 18 horas, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Para isso, resolveu reduzir o preço dos ingressos de arquibancada de R$ 15,00 para R$ 10,00. A iniciativa, porém, não sensibilizou a maior torcida uniformizada são-paulina, a Independente. De acordo com o presidente da facção, Alexandre Santana, a idéia é ir ao estádio, mas ficar do lado de fora, como forma de protesto. Ele diz que vinha pedindo desde o início do ano a diminuição no valor das entradas e não foi atendido. No último sábado, torcedores fizeram manifestação no CT pedindo mais empenho aos atletas. Os dois últimos resultados - vitória sobre o São Caetano, pelo Brasileiro, e sobre o The Strongest, pela Sul-Americana - ainda não devolveram totalmente a confiança a parte da torcida. "É um movimento de uma minoria", aposta Gabriel Aidar, diretor financeiro do clube. "O São Paulo está rigorosamente com as contas em dia, reduziu o ingresso e, agora, é a vez de a torcida fazer sua parte. Nossa média é muito baixa, de apenas 12 mil pessoas por jogo", completa. Segundo Gabriel Aidar, o São Paulo já quitou a dívida que tinha com Ricardinho e com o técnico Oswaldo de Oliveira.