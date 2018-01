São Paulo reencontra torcida em possível estreia de Diego Souza no Morumbi

O São Paulo reencontra hoje sua torcida no Morumbi, em duelo contra o Novorizontino, pela 2.ª rodada do Paulistão. Será a primeira partida do time considerado “principal”, já que foi uma formação alternativa que atuou na derrota por 2 a 0 para o São Bento, na quarta-feira passada.

+ Jucilei vê São Paulo forte e dá recado: 'Futebol é no campo, lá não entra dinheiro'

O jogo pode marcar a estreia de Diego Souza com a camisa tricolor, pois o técnico Dorival Junior resolveu relacionar o meia-atacante para a partida. Ele e Cueva, que começaram a pré-temporada depois do restante do elenco tricolor, devem começar no banco.

Sem o zagueiro Arboleda, que se recupera de um estiramento na coxa direita, Dorival aposta em Bruno Alves para dupla de zaga com Rodrigo Caio, enquanto o reforço Anderson Martins melhora seu condicionamento físico para estrear.

Voltar a atuar no Morumbi deixa o grupo animado, sobretudo pelo apoio mostrado pelo torcedor tricolor na temporada passada, mesmo com a má fase do time. “Gosto de jogar no Morumbi e, particularmente, já estou com saudade de jogar em casa de novo”, afirma o volante Jucilei. “O torcedor e nós queremos a vitória. Acredito que nessa partida o São Paulo vai com força máxima.”

Para Petros, o jogo é uma nova chance de iniciar bem a temporada 2018, depois da derrota na 1.ª rodada fora de casa. “Neste confronto, em casa, vamos em busca de iniciar um ano de vitórias para o São Paulo no Morumbi”, avalia. “Precisamos do apoio do nosso torcedor, assim como foi em 2017, para fazer do Morumbi a nossa força na temporada. Queremos representar o nosso torcedor em campo, do início ao fim do ano, e assim retribuir todo o incentivo que recebemos.”

FICHA TÉCNICA

São Paulo X Novorizontino

São Paulo: Sidão; Militão, B. Alves, R. Caio e Edimar; Jucilei, Petros, Shaylon e Lucas Fernandes; Marcos Guilherme e Brenner. Técnico: Dorival Junior.

Novorizontino: Oliveira; Tony, Éder, G. Teixeira e Tallyson; A. Goiano, Jean Patrick e Jean Carlos; Alisson Safira, Rafael Ratão e Francis. Técnico: Doriva.

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira.

Local: Morumbi.

Horário: 19h.

Na TV: SporTV

Lance a lance: estadao.com.br/e/spfcvivo