São Paulo reforça o time amanhã O São Paulo tem mais três jogos no Brasileiro para preparar a equipe que vai disputar o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão, e resgatar sua tradição de boas campanhas na competição nacional: nas 34 edições do torneio ? só não participou em 1979 ?, o clube chegou 22 vezes entre os 10 primeiros. Reforçada por seis titulares, a equipe tenta bater o Figueirense, às 16 horas desde sábado, no Morumbi, e melhorar a colocação ? é o 11.ª, com 52 pontos. ?Esperamos um desempenho melhor do que o das últimas apresentações?, diz o técnico Paulo Autuori. A última vez que o São Paulo fez campanha tão discreta foi na Copa João Havelange, no ano 2000. Na ocasião, o time dirigido por Levir Culpi terminou em 12.º lugar, após campanha irregular: foi o 6.º colocado na primeira fase, mas caiu frente ao Palmeiras nas oitavas-de-final ? 1 a 1 e derrota por 2 a 1. Na época, a desculpa foi o desgaste emocional do elenco, abalado com a perda do título da Copa do Brasil para o Cruzeiro. Desta vez, em função da disputa da Libertadores e da preparação para o Mundial, Paulo Autuori teve de poupar titulares em vários jogos. ?Não tínhamos outra escolha?, explica. Contra o Figueirense, Cicinho, Fabão, Josué, Souza e Christian serão escalados. Outra novidade é a volta do atacante Thiago, recuperado de lesão muscular.