São Paulo, reforçado, encara Cruzeiro Em busca de seus primeiros três pontos na Copa dos Campeões, que dá a equipe vencedora uma vaga na Taça Libertadores - 2003, o São Paulo enfrenta neste domingo o Cruzeiro, pela segunda rodada do Grupo C, às 16 horas. O provável time que deve entrar em campo, no Estádio Machadão, é formado por Rogério Ceni; Gabriel, Jean, Reginaldo e Gustavo Nery; Daniel Rossi, Fábio Simplício, Júlio Baptista e Kaká; Luís Fabiano e Reinaldo. O técnico Oswaldo de Oliveira mostra um semblante mais tranqüilo para o confronto diante do time mineiro. "Agora, sobre o jogo não quero arriscar palpite", completa o técnico. Na última movimentação tática para a partida contra os mineiros, o técnico Oswaldo realizou um trabalho recreativo, reforçando o posicionamento tático do lateral-direito Gabriel e do atacante Luís Fabiano, os dois estréiam neste domingo na competição. "O Gabriel tirou um peso, que era a preocupação com a renovação do contrato", ressalta Oswaldo. O lateral-direito vai permanecer mais 30 meses no tricolor paulista. O reserva de Gabriel, o também lateral Rafael está à disposição de Oswaldo de Oliveira em caso de necessidade durante o jogo. O jogador foi motivo de preocupação para a comissão técnica depois de ser atingido na cabeça em um disputa de bola, na derrota para o Vitória-BA (2 x 0), na quarta-feira. Com espírito vencedor, ampliado pela conquista do pentacampeonato mundial, o goleiro Rogério reintegrou-se ao elenco tricolor falando em união, alegria e amizade, aspectos fundamentais para a conquista do título da seleção brasileira, segundo ele. "Venho de uma vitória, de um título que poucos jogadores tiveram o prazer de ganhar."