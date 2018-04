São Paulo refuta 'arapuca' e não teme Independência diante do Atlético-MG

SÃO PAULO - Há pouco mais de três semanas, o São Paulo caia nas oitavas de final da Libertadores com uma goleada por 4 a 1 sofrida diante do Atlético-MG, no Independência. Foi o suficiente para que o presidente do clube, Juvenal Juvêncio, fizesse duras críticas ao estádio, chamando-o inclusive de "arapuca".

Neste domingo a equipe volta ao Independência, desta vez pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e as críticas parecem ter ficado no passado. "É um estádio muito difícil de se jogar por causa das características e das dimensões do campo, mas ele está dentro dos padrões da Fifa. O gramado é muito bom e eu prefiro jogar em um lugar assim do que em um campo esburacado", disse o vice-presidente de futebol são-paulino, João Paulo de Jesus Lopes, sem se referir ao campo do Atlético como 'arapuca'.

Entre os jogadores, os comentários eram sobre a torcida atleticana, que, segundo eles, não interfere no desempenho dos jogadores em campo. "Dentro de campo são 11 contra 11 e a torcida adversária não pode fazer a diferença nesse sentido. Precisamos correr e lutar porque o Atlético-MG é uma equipe muito boa", disse o volante Maicon.

A opinião também foi defendida pelo atacante Aloísio, que se destacou vindo do banco na vitória sobre o Vasco, na última quarta, e pode ser mantido entre os titulares. "Não fui no dia em que o estádio foi chamado de arapuca (segundo jogo das oitavas contra o Atlético-MG), mas é um estádio onde gosto muito de jogar e até acho que a torcida não interfere tanto."