São Paulo reinaugura exposição de Leônidas O São Paulo reinaugurou nesta quarta-feira à tarde a exposição Leônidas da Silva ? O Diamante Negro, em comemoração aos 90 anos do craque, que serão completados no sábado. São 20 painéis mostrando a trajetória do grande ídolo são-paulino. A exposição, no Memorial do clube no Estádio do Morumbi, ficará aberta ao público até o final do mês, das 9 às 16h30 de segunda à sexta e das 13 às 16h30, aos sábados, domingos e feriados, menos em dias de jogos. No sábado, outra homenagem a Leônidas, às 14 horas, na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros: o lançamento de um CD com depoimentos sobre o Diamante Negro.