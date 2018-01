São Paulo reinicia treinos nesta 2ª Enquanto os jogadores de Corinthians, Palmeiras, Santos e Portuguesa descansam nesta segunda e aproveitam a folga para curtir o carnaval, no São Paulo a ordem é esquecer a folia. Depois de vencer a Matonense por 2 a 0, no sábado, em Matão, a delegação retornou à capital paulista apenas na madrugada de hoje. Nesta segunda-feira, já pela manhã, o elenco se reapresenta ao técnico Oswaldo Alvarez para iniciar a preparação para o primeiro jogo da final do Torneio Rio-São Paulo, quarta-feira, contra o Botafogo, no Maracanã. Os jogadores não ficaram aborrecidos com o cancelamento da folga de carnaval, afinal, o motivo é bom. "Já avisei minha mulher para não programar nada, porque vamos passar esses dias treinando e descansando na concentração", afirmou o goleiro Roger, que substituirá mais uma vez o titular Rogério Ceni.