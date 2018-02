São Paulo rejeita proposta por Luís Fabiano O São Paulo rejeitou uma proposta do Barcelona pelo atacante Luís Fabiano. Em nota publicada em sua página oficial na internet, o Tricolor informa que o presidente do clube catalão, Joan Laporta, apresentou uma oferta oficial pelo atacante, mas a oferta foi recusada. A nota informa ainda que ?as negociações foram encerradas?. Segundo versões da imprensa, a direção de São Paulo já havia advertido que só negociaria o artilheiro por 20 milhões de dólares - valor estipulado como clásula de rescisão. Luis Fabiano tem contrato com o São Paulo até 2008. Ainda de acordo a página do Tricolor na internet, o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, se reuniu com Laporta por cerca de duas horas na noite desta terça-feira em um restaurante em São Paulo. "No final da conversa, o São Paulo rejeitou a proposta apresentada pelo clube catalão para a aquisição dos direitos federativos de Luís Fabiano. As negociações foram dadas como encerradas", disse o comunicado oficial. Luís Fabiano, titular da seleção brasileira na partida desta quarta-feira contra Argentina pelas eliminatórias para a Copa 2006, é o artilheiro da Libertadores. Autor de dois gols na goleada (5 a 2) sobre a Hungria em Budapeste recentemente, o atacante do São Paulo estava na mira do clube catalão há várias semanas. Laporta, que oficialmente está no Brasil para assistir à partida contra a Argentina, em Belo Horizonte, também pretendia concluir as negociações para ampliar o contrato do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que se lesionou e foi cortado da seleção brasileira. Além disso também pretendia conversar sobre o possível contratação de Júlio Baptista, artilheiro do Sevilha no último campeonato espanhol, com 20 gols.