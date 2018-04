São Paulo relembra momentos de dificuldade no Brasileirão

Muricy Ramalho e os jogadores do São Paulo não esqueceram os momentos de dificuldade ao comemorar o título brasileiro. O técnico Muricy Ramalho foi incisivo: "Quero dedicar este título a minha família ao seu Juvenal Juvêncio, que em momento ruim me segurou", disse o treinador. "Contra o Atlético-MG quiseram me derrubar", desabafou. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Especial da conquista - 'Os heróis do pentacampeonato' Ouça os gols da vitória Imagens da festa do título no Morumbi São Paulo conquista o Campeonato Brasileiro pela quinta vez Rogério Ceni comemora e não entra na 'polêmica' do penta Quem é o destaque do bicampeonato do São Paulo? O meia Souza relembrou alguns momentos complicados da equipe durante a temporada. "Só quem estava aqui sabe o que a gente passou depois da (eliminação na) Libertadores. Pouca gente sabe o que custou manter a motivação e não deixar cair o ritmo", lembrou. Segundo ele, o time só conseguiu ganhar o título antecipado e manter a liderança no Brasileiro por 17 rodadas a custa de muito trabalho. Vários jogadores ressaltaram o trabalho de Muricy Ramalho na equipe. "Ele foi uma fundamental na equipe depois que perdemos vários jogadores como o Josué, o Mineiro, o Luizinho, o Lenílson. Ele colocou outras peças no lugar e fez o time manter a qualidade", disse o atacante Aloísio. "Todo mundo queria me tirar do time, mas ele me segurou. Não é fácil deixar um atacante 16, 17 jogos sem fazer gol, mas o Muricy apostou e está aí o resultado", declarou o camisa 14. "Ele e o Rogério Ceni foram os responsáveis por eu ter ficado no São Paulo. O goleiro agradeceu. "O Aloísio é um grande cara. Este é um grupo tranqüilo, e no final das contas todos os problema são minimizados", afirmou. "Este foi um campeonato bem disputado, mas o São Paulo teve equilíbrio", analisou. Para Richarlyson, o treinador teve como mérito manter o time concentrado apesar do oba-oba de que o São Paulo já estava com o título garantido. "A gente sabia que nada estava garantido. O Muricy conversou e conversou com a gente para conter a ansiedade e ter calma. Sabíamos que este seria um jogo difícil", disse o jogador, que também fez um desabafo. "Esse grupo é uma família. Muitos quiseram tirar o mérito do São Paulo, mas nós, jogadores, construímos isso com nosso trabalho."