São Paulo: Renan começa a ganhar vaga Com o elenco já reduzido, o técnico Cuca vai começar, no jogo contra o Paysandu, domingo, no Pará, a fazer os primeiros testes, a fim de encontrar a formação ideal para a seqüência do Campeonato Brasileiro. E a maior aposta da comissão técnica e da diretoria é no volante Renan, de 19 anos. O jogador, que já havia iniciado a partida contra o Corinthians, vai ganhar nova chance diante do Paysandu e será mantido entre os titulares para os próximos jogos. No São Paulo, todo mundo acredita que sua qualidade técnica é bem superior à de Alexandre e Fábio Simplício. Ele só não disputou os confrontos da Libertadores, porque não havia sido inscrito. "Estou preparado para ser titular." Simplício vai, aos poucos, sendo colocado de lado, pois tem apenas mais um mês de contrato e deverá ir embora. Além da entrada de Renan, o time terá várias outras alterações em relação às últimas rodadas. Fabão, suspenso, dará lugar ao uruguaio Diego Lugano. Fábio Santos entra na lateral-esquerda, já que Gustavo Nery despediu-se do clube. E Vélber, que terá a torcida do seu lado, porque é paraense e despontou no Paysandu, pode fazer dupla com Danilo. No ataque, Diego Tardelli substituirá Luís Fabiano, liberado da partida para ficar com a mulher, Juliana, e a filha, Giovanna, que nasceu na quinta-feira. Uma vitória poderá colocar o São Paulo na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, divide a primeira colocação com o Criciúma, com 18 pontos.