São Paulo renasce em Santa Catarina A permanência em Santa Catarina está contribuindo para que o São Paulo afaste de forma definitiva a ameaça de crise que se instalou desde a perda do título paulista para o rival Corinthians. Há cinco dias no Sul, os são-paulinos vem demonstrando tranqüilidade no dia-a-dia de treinamentos, focados no jogo deste domingo diante do Criciúma, 170 quilômetros ao sul de Florianópolis. ?Não posso negar que esta passagem por Santa Catarina está revigorando a todos para o que nos espera daqui por diante. O ambiente é legal e o astral está contagiando o grupo", atestou o técnico Oswaldo de Oliveira. Mais do que contemporizar o clima tenso dos últimos dias, Oswaldo está aproveitando a estada em Florianópolis para integrar ao time as últimas aquisições, entre elas o volante Adriano, que virou titular, o meia Souza e o atacante Rico. O treinador comandou nesta sexta-feira pela manhã um treino técnico e tático no campo do Avaí por duas horas. Finalizações de jogadas, lances de bola parada e posicionamento dos jogadores predominaram ao longo da manhã. O assédio aos jogadores também chamou a atenção após o treino. Um grupo de aproximadamente 15 crianças insistiam por autógrafos, principalmente os de Luiz Fabiano, o mais cortejado do grupo. O atacante, inclusive, foi poupado do treino para apressar a cura de uma lesão muscular na região da virilha. Descontraído, ele garantiu que a lesão não será motivo de sua ausência no jogo contra o Criciúma. ?Estou me poupando para a dor não aumentar, mas vou jogar de qualquer jeito." Nesta sexta-feira, o assunto Preto voltou à tona em Florianópolis. Segundo o assessor de imprensa do clube, Juca, não está descartada a negociação que envolve a troca do lateral Gabriel pelo zagueiro santista. O supervisor Marco Aurélio Cunha limitou-se a informar que a negociação está no campo da especulação. Ele confirmou apenas a contratação de Carlos Alberto, volante adquirido junto ao Botafogo/RJ. O time volta a treinar neste sábado pela manhã no CT do Cambirela, que pertence ao Figueirense, localizado no município de Palhoça, distante 20 quilômetros do centro.