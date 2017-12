São Paulo renegocia contrato de Luís Fabiano São Paulo e Luís Fabiano abriram negociações que podem trazer benefícios para ambos. O propósito é prorrogar o contrato do atleta, que vai até junho de 2005. O clube busca aumentar a multa rescisória, que hoje é de US$ 15 milhões, e o atacante espera receber reajuste salarial - atualmente em torno de R$ 70 mil. A efetivação do novo acordo não garantirá a permanência do jogador no Morumbi, mas dará mais segurança aos são-paulinos e poderá render lucro mais expressivo numa eventual transação. O objetivo das partes é definir o vínculo até 2007, mas o mais importante, para os são-paulinos, será elevar a multa para aproximadamente US$ 20 milhões e conseguir, assim, uma margem maior para negociar com os interessados. O Milan é o maior deles, mas, até agora, não fez proposta oficial. Embora seja o principal jogador da equipe na temporada, ao lado do goleiro Rogério Ceni, Luís Fabiano ganha menos do que jogadores como Ricardinho, Gabriel e o próprio Rogério. ?Toda vez que você renova contrato, os dirigentes dão um aumento, vamos esperar?, comentou o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado de Dimba, do Goiás, com 29 gols. As discussões com a diretoria estão apenas no início e deverão se estender por mais uma ou duas semanas. O empresário do atleta, Jose Fuentes, está na Europa e só deve desembarcar no Brasil nos próximos dias. O são-paulino, que se reapresentou nesta sexta-feira depois de ter defendido a seleção brasileira contra Peru e Uruguai, reafirmou o desejo de permanecer no clube para disputar, pelo menos, a Libertadores de 2004. Admitiu, porém, que seu nome na Europa está bem cotado e que uma transferência, quem sabe no segundo semestre do ano que vem, não está tão distante de ocorrer. ?De repente aparece um doido e deposita a multa de US$ 15 milhões...? Em caso de negociação, Luís Fabiano terá direito a 15% do total da venda, conforme prevê seu contrato, valor que não abrirá mão de receber. O assunto veio à tona por causa da ida de Kaká para o Milan. O meia ?desprezou? seus 15% para que a transação fosse concluída. ?Ah, eu não gostaria de abrir mão do meu direito.? Suspenso, o atacante não enfrenta o Vitória, neste domingo, no Morumbi ? volta à equipe na quarta-feira, contra o River Plate, pela Copa Sul-Americana. Diego Tardelli recuperou-se de dores nas costas e joga contra o time baiano.