São Paulo renova com o jovem Lucas, que passa a valer R$ 180 milhões

SÃO PAULO - O São Paulo abriu os cofres para segurar sua principal promessa. O meia Lucas, de 18 anos, teve todos os seus desejos atendidos pela diretoria e aceitou prorrogar o seu contrato até o dia 31 de dezembro de 2015 - o atual acabava no fim de 2013. Além disso, foi estabelecida uma nova multa rescisória. Quem quiser tirar o habilidoso jovem do Morumbi terá que desembolsar 80 milhões de euros, ou aproximadamente R$ 180 mi (o valor é superior ao dos santistas Neymar e Ganso - R$ 90 e R$ 113 milhões, respectivamente).

Tão logo regressou da Paraíba, onde jogou na quarta-feira contra o Treze na estreia da Copa do Brasil, o atleta assinou o novo documento. O anúncio oficial foi feito na tarde desta quinta-feira.

Para segurar Lucas por mais tempo no Morumbi, - ele se valorizou ainda mais depois de sua ótima participação na seleção na conquista do Sul-Americano Sub-20 e teve seu nome especulado em grandes clubes europeus -, o São Paulo arcou com um aumento de 900%. Seu salário saltou de R$ 12 mil (ainda o que ganhava nas categorias de base) para R$ 110 mil por mês.

Além disso, o São Paulo, apesar de relutar, aceitou repassar 20% dos seus direitos a ele próprio em uma futura transferência. Essa era a principal exigência do empresário de Lucas, Wagner Ribeiro, desde o início da negociação para renovação do vínculo, depois do fim do Campeonato Brasileiro do ano passado.

O acordo faz os dirigentes ficarem convictos de que o garoto vai ficar alguns bons anos no time tricolor. A multa rescisória agora é de 83 milhões (R$ 188 milhões), superior até as dos santistas Neymar e Ganso, que valem hoje 50 milhões, respectivamente.

