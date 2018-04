São Paulo renova com volante Liziero até abril de 2023

O São Paulo anunciou na noite desta sexta-feira (27) a renovação de contrato com o volante Liziero, até abril de 2023. O vínculo anterior era válido até 2020.

Revelado em Cotia, o jogador de 20 anos foi promovido em março ao elenco principal e se tornou uma das peças de confiança do técnico Diego Aguirre. Dos últimos garotos vindos das categorias de base, aliás, ele é um dos poucos a serem aproveitados pelo uruguaio.

Liziero disputou dez das 11 partidas da equipe neste período, sendo sete como titular. Ele deverá ser titular neste domingo, contra o Fluminense, às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

"Estou muito feliz com este reconhecimento do clube, porque mostra que estou no caminho certo. Espero retribuir com boas atuações e conquistas", afirmou o jogador, ao site oficial do clube.

O jogador desembarcou no clube em 2009, aos 12 anos, e passou por todas as etapas na formação antes de se tornar profissional e chegar ao CT da Barra Funda. Ao longo do caminho, já recebeu algumas oportunidades nas seleções de base do Brasil.

