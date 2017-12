São Paulo renova com zagueiro Luiz Eduardo por mais dois meses

O São Paulo renovou até o fim de fevereiro o contrato do zagueiro Luiz Eduardo para que o jogador possa se recuperar de uma cirurgia realizada no joelho esquerdo ainda em novembro. A decisão de prorrogar o vínculo é de praxe em casos de lesão, para que o atleta possa deixar a equipe sem nenhum problema físico, caso a diretoria opte por não continuar com o defensor no elenco.

O contrato anterior de Luiz Eduardo terminou em dezembro. Agora pelos próximos dois meses o jogador vai continuar em recuperação no CT da Barra Funda. Para depois disso, o São Paulo ainda não definiu planos para o zagueiro. O setor pode ainda contar com o reforço do uruguaio Lugano para a disputa da temporada.

Luiz Eduardo chegou ao clube no fim de julho e desde então, disputou nove jogos e marcou um gol, contra o Flamengo. A passagem dele foi atrapalhada por lesões, como a última, no joelho esquerdo. A última partida dele pelo clube foi em outubro, na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.

O zagueiro veio do São Caetano e acertou um contrato curto com o São Paulo. A contratação foi um pedido do então técnico, Juan Carlos Osorio, para trazer ao elenco um zagueiro canhoto e com qualidade na saída de bola. O jogador tem os direitos econômicos divididos igualmente entre o time do Morumbi e a sua ex-equipe.

RECUPERADO

Outro zagueiro que estava machucado, Breno, está liberado para começar a pré-temporada junto com os demais companheiros. O defensor está recuperado de cirugia realizado no joelho direito em novembro após fazer trabalhos de fisioterapia e físicos durante as férias. O jogador não atua desde o dia 23 de setembro de 2015, quando a equipe venceu o Vasco por 3 a 0, no Morumbi, pela Copa do Brasil.