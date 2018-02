São Paulo renova contrato com Leandro até o final de 2009 A diretoria do São Paulo anunciou nesta quarta-feira que renovou o contrato do atacante Leandro, de 26 anos, até 31 de dezembro de 2009. Inicialmente, o jogador tinha vínculo com o clube até o final de 2008. Com dois gols pelo São Paulo no Paulistão, Leandro ganhou moral com a diretoria depois do clássico do último domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro. Na ocasião, o jogador deixou irritado os adversários por causa das "jogadas de habilidade". "Estou muito feliz, pois vivo um momento muito bom", contou o atacante, dono da camisa 9 do clube. "Prorrogar o contrato antes do prazo é um reconhecimento de todos. Só tenho a agradecer." Não é só Leandro que teve esse privilégio. O goleiro Bosco, que tinha contrato até o final deste ano, acertou a renovação por mais duas temporadas. O próximo da lista para renovar é o zagueiro Miranda. O acerto deve acontecer na próxima semana. Aloísio se recupera O técnico Muricy Ramalho ainda não definiu se poupará jogadores para o duelo do próximo sábado, contra a Ponte Preta, no Morumbi, pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista. No entanto, o treinador ganhou uma boa notícia no treino desta quarta-feira. O atacante Aloísio, que tinha recebido uma pancada no jogo contra o Santos, treinou normalmente e está pronto para entrar em campo.