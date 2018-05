São Paulo renova contrato de Bosco por um ano

A diretoria do São Paulo segue trabalhando na manutenção de alguns jogadores no elenco para a próxima temporada. Um dia depois de renovar o contrato do atacante Washington, o clube do Morumbi confirmou a prorrogação do vínculo do goleiro Bosco por mais um ano.

De acordo com João Paulo de Jesus Lopes, diretor de futebol do São Paulo, a segurança de Bosco quando deixou o banco de reservas para assumir o gol foi fundamental para a renovação do contrato.

"Apesar do Bosco não ter atuado em muitos jogos, sempre que ele entrou em campo foi decisivo. Além disso, é um profissional com extremo espírito de luta e participação positiva junto aos atletas", afirmou o dirigente ao site oficial do São Paulo.

Bosco tem 35 anos e chegou ao clube do Morumbi em 2005. Pela equipe, ele foi tricampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008) e campeão mundial (2005). Com apenas 42 partidas disputadas, o goleiro é o terceiro jogador mais antigo do elenco, estando atrás apenas de Rogério Ceni e Richarlyson em longevidade no São Paulo.