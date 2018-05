São Paulo renova contrato de mais um atleta formado na base

O atacante Caíque, do São Paulo, estendeu seu vínculo com o clube tricolor até 2022. O clube anunciou nesta segunda que o jovem atleta teve seu contrato renovado.

Revelação da base em Cotia, o jogador está no clube desde quando atuava pelo time Sub-8. Em 2015 e 2016, ajudou o time a conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20. "Passei mais tempo no São Paulo do que com minha família", brinca.

O atleta é o quarto jogador da base tricolor a renovar contrato com o São Paulo recentemente. Antes dele, o meia-atacante Helinho, o volante Liziero e o goleiro Lucas Perri assinaram novos contratos.

"Fico muito feliz pela oportunidade de renovar o contrato. Foi uma caminhada difícil, passei por momentos difíceis, mas hoje fico muito feliz pela trajetória longa e pelas oportunidades", comemorou o atleta, em vídeo divulgado nas redes sociais do São Paulo.