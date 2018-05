São Paulo renova contrato de Washington por um ano

A diretoria do São Paulo acertou a renovação do contrato do atacante Washington por mais uma temporada, após reunião nesta quarta-feira entre o diretor de futebol do clube, João Paulo de Jesus Lopes, e o empresário do atleta, Gilmar Rinaldi.

Para o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, Washington mostrou muita determinação ao marcar 32 gols na temporada (17 no Campeonato Brasileiro, 12 no Paulista e três na Libertadores) e encerrar o ano como artilheiro do time. Por isso, o clube se esforçou para mantê-lo.

"Ele mostrou eficácia na sua principal função que é fazer gols. Sua postura e dedicação também pesaram muito na nossa decisão. Ele passa uma energia e uma força enorme a todos. Estamos muito felizes com a sua permanência", declarou o dirigente.

Com a renovação, o São Paulo conseguiu manter um dos seus principais atacantes para a próxima temporada, depois de perder Borges, que não terá seu contrato renovado e se despediu do clube. Já Dagoberto recebeu sondagens do Bayern de Munique e pode deixar o time do Morumbi.