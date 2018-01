São Paulo repete a fórmula e treina à noite no Morumbi A comissão técnica do São Paulo resolveu repetir o que foi feito na semana passada, antes da partida contra o Chivas Guadalajara, e marcou o último treinamento, nesta terça-feira, antes do jogo contra o Internacional para o Morumbi, local do confronto desta quarta pela primeira decisão da Copa Libertadores da América. O horário, diferente do habitual, também é o mesmo da semana anterior - começará às 19h. Muito mais preocupado por se tratar de uma final de competição internacional, o treinador Muricy Ramalho só irá permitir a presença de jornalistas nos primeiros 20 minutos do treinamento. Depois disso, vai comandar treinos específicos de jogadas de bola parada para tentar surpreender a equipe gaúcha. Com relação ao time titular, Muricy não faz mistério, já que poderá contar com todos os jogadores que participaram da vitória sobre o Chivas. Quem poderá ganhar uma vaga de última hora é o zagueiro André Dias, que luta na Justiça do Trabalho para se livrar do Goiás e poder atuar pelo São Paulo. O time que deverá começar jogando é: Rogério Ceni; Fabão, Lugano e Edcarlos; Souza, Mineiro, Josué, Danilo e Júnior; Ricardo Oliveira e Leandro.