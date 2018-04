São Paulo representa contra juiz na FPF O São Paulo entrou ontem na Federação Paulista de Futebol (FPF) com uma representação contra o árbitro Paulo César de Oliveira, que apitou o jogo São Paulo 3, Guarani 3, sábado passado, no Morumbi. O clube está pedindo uma punição ao árbitro e faz um pedido de veto à sua escalação nos próximos jogos do time neste Campeonato Brasileiro. Da FPF, o processo deve seguir para o Rio de Janeiro, onde será apreciado pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Não foi por acaso que o São Paulo esperou até o último dia do prazo para entrar com a representação contra Paulo César. A diretoria mandou editar uma fita contendo todos os supostos erros daquela arbitragem. Da mesma fita, constam depoimentos de atletas e jornalistas que fizeram a cobertura da partida. A demora se explica também porque, antes de processar o árbitro, o São Paulo queria ter acesso ao relatório do jogo. Paulo César de Oliveira até deu uma ?aliviada? no seu relatório, omitindo toda a confusão que houve no final da partida, quando os jogadores do clube foram reclamar do pênalti a favor do Guarani marcado aos 48 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, sem ver a súmula, o São Paulo entendeu que não poderia deixar o caso cair no esquecimento. No mesmo sábado, logo depois da partida, o presidente Marcelo Portugal Gouvêa prometeu que na segunda-feira seguinte estaria na Federação Paulista de Futebol para tomar as "devidas providências" contra o árbitro. A diretoria deu a impressão que o único protesto seria o pedido de demissão do diretor de futebol Juvenal Juvêncio do Comitê Executivo da FPF. Mas ontem, no último dia de prazo, entrou com o pedido de representação - e de veto a Paulo César de Oliveira. "O que o árbitro fez com o São Paulo foi muito, realmente muito, grave. Além de prejudicar o time, chamou nossos jogadores para a briga. A diretoria do São Paulo não poderia se omitir numa hora dessas", disse Marcelo Portugal Gouvêa, que decidiu recorrer à Justiça Desportiva depois de uma reunião na terça-feira à noite, da qual participaram Juvenal Juvêncio e os advogados do clube. O técnico Cuca, antes do jogo de ontem, contra o Coritiba, no Morumbi, não quis se manifestar sobre as medidas tomadas pela diretoria contra Paulo César de Oliveira. Sua única preocupação era ganhar os três pontos. "Tudo o que eu tinha para falar sobre o Paulo César já disse. Aliás, acho que disse até demais. Agora, nosso único compromisso é com as vitórias. E vamos esquecer a arbitragem." Cuca foi um dos mais exaltados em campo após a partida contra o Guarani, acusando o árbitro de ter chamado para a briga alguns de seus jogadores. Até o fechamento desta edição, não havia terminado o julgamento do treinador e do zagueiro Rodrigo, no STJD, por causa de incidentes na partida contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada.