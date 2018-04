São Paulo resolve procurar por reforços que jogam no exterior

O São Paulo resolveu correr atrás de reforços no exterior. Os dirigentes avaliam que as opções no Brasil são caras ou não agradam. O clube procura por um zagueiro, de preferência canhoto, e pretende anunciar dois nomes em janeiro.

O zagueiro Dória, do Olympique de Marselha, interessa, mas o clube francês não deve facilitar a saída do ex-botafoguense apesar de ele não estar sendo muito aproveitado.

Algo que deve atrapalhar o Tricolor na busca por reforços é o fato de a situação financeira não ser das melhores, mas o técnico Muricy Ramalho pediu diversas vezes que o clube fosse atrás de mais opções no mercado, principalmente no setor defensivo.

Os dirigentes já avisaram que não devem chegar reforços de peso, e o teto salarial para novos contratados deve ser de R$ 300 mil. Esse foi o motivo, por exemplo, de o clube ter desistido da contratação de Conca, que pediu pouco mais de R$ 600 mil para trocar de clube.

Até o momento, o São Paulo acertou a contratação dos laterais Bruno e Carlinhos, ambos do Fluminense, dos volantes Thiago Mendes, do Goiás, e Wesley, do Palmeias, e do zagueiro Breno, que retornou ao Brasil após cumprir pena na Alemanha. Mas o defensor só deve ter condições de jogo após meses de trabalho físico.