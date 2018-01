São Paulo respira aliviado com a zaga A boa atuação de Alex contra o Palmeiras foi suficiente para que o presidente Marcelo Portugal Gouvêa decidisse que o São Paulo não tem necessidade de contratações para a zaga mesmo com a saída de Rodrigo, vendido para o Dínamo de Kiev. "Ano passado tivemos uma proposta da Ucrânia pelo Rodrigo e o Fabão. Preventivamente, nós fomos buscar o Alex no Santo André. O negócio não saiu naquela ocasião e o Alex ficou esperando a chance. Mostrou que tem qualidades e que pode dar conta do recado", afirma Gouvêa. Os elogios do presidente não são apenas para Alex. "O Edcarlos e o Flávio são ótimos jogadores, o time está tranqüilo com eles. O Fabão e o Lugano são os nossos titulares e estamos muito bem servidos na zaga." Gouvêa acredita que o São Paulo tem tudo para fazer um bom papel na Libertadores. "Nosso time é melhor que o do ano passado. É uma equipe competitiva, que não deve nada a ninguém. Vamos fazer uma boa Libertadores, mas não dá para falar em certeza de título. Aliás, nenhum time pode ter certeza de ser campeão." O São Paulo busca também um lateral-direito para a vaga deixada por Gabriel, que se transferiu para o Fluminense. "Queremos alguém jovem, com vontade de crescer na profissão. O titular é o Cicinho e não podemos gastar dinheiro com alguém que será apenas reserva." Lugano fora - A defesa do São Paulo, tão elogiada por Gouvêa, sofrerá um desfalque. Lugano ficará fora por dois jogos, se for, como é quase certo, convocado pela seleção uruguaia para as partidas de 26 de março, contra o Chile, em Santiago, e Brasil, dia 29, em Montevidéu, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesse período, o São Paulo joga contra o Santo André, no Morumbi, e Portuguesa, no Canindé, pelo Campeonato Paulista. "Depois, eu volto com tudo para a fase final do Campeonato Paulista", diz Lugano. Restarão três jogos para o São Paulo: Santos (fora), Ponte Preta (em casa) e Mogi Mirim (fora). O uruguaio não fala em contratações, mas mostra a mesma confiança do presidente nos companheiros. "Nós estamos com muito espírito de luta, com muita vontade de vencer e isso está superando até alguns problemas de desentrosamento que o time tenha por causa da saída do Rodrigo."