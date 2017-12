São Paulo reúne 250 ex-jogadores Foi emocionante o encontro de 250 ex-jogadores do São Paulo, neste sábado, no Centro de Treinamentos da Barra Funda, na capital paulista. Atletas de várias gerações, como Bellini, Raí, Bauer, Dias, Getúlio, Paraná, não conseguiam disfarçar a alegria diante da demonstração de respeito dada pelo clube. Este foi o terceiro encontro. "É uma atitude que demonstra o reconhecimento que o São Paulo tem com seus atletas. É comomente a alegria de todos", disse Raí. "Eu sinto que o São Paulo continua sendo a minha casa", disse Belline, o eterno capitão e um dos símbolos da história do clube.