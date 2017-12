São Paulo reúne 300 ex-jogadores Numa festa que já está se tornando tradicional, a diretoria do São Paulo reuniu aproximadamente 300 ex-jogadores no Centro de Treinamento da Barra Funda, nesta terça-feira pela manhã. O IV Encontro dos Ex-Jogadores Profissionais de Futebol do São Paulo contou com as presenças de ídolos de várias gerações: Raí, Pedro Rocha, Marinho Chagas, Dario Pereyra, Terto, Roberto Dias, Paraná, Dino Sani, Valdir Peres e Serginho Chulapa, estiveram na festa. Pepe que dirigiu o tricolor na campanha do Brasileiro em 1986 ficou muito emocionado ao reencontrar os companheiros de clube. "É a primeira vez que participo do encontro. Parabenizo o São Paulo pela iniciativa e por reunir diversas gerações". Os ex-jogadores apostam que o São Paulo será campeão Mundial em Tóquio em dezembro. O ídolo Raí, autor dos dois gols que deram o primeiro título Intercontinental ao clube, em 1992, confirmou sua presença na delegação que vai ao Japão para passar experiência aos jogadores. "Fiquei muito emocionado com o convite e vou contribuir com o que puder para que o São Paulo conquiste o tri. Confio muito no plantel, na comissão técnica e no planejamento que foi traçado", disse Rai. Mário Tilico também esteve na festa. Autor do gol que deu o título brasileiro de 1991, ele aposta na vitória. "Bem preparado, o São Paulo é imbatível", exagerou. Serginho Chulapa e Pedro Rocha ressaltaram o planejamento elaborado pela comissão técnica. "O planejamento no São Paulo sempre fez a diferença", disse Chulapa, maior artilheiro da história do clube com 242 gols.