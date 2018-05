São Paulo revela busca por reforços para o setor defensivo do elenco

SÃO PAULO - A diretoria do São Paulo promete reforços para o decorrer do ano e já definiu a defesa como a prioridade. Segundo o vice-presidente de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, os outros setores do time não precisam de contratações e o foco é ter um elenco capaz de brigar pelo título do Brasileirão.

"O meio-campo já está reforçado. O ataque está exageradamente reforçado. Agora temos que dar uma mexida na defesa e buscar opções", disse o dirigente na manhã desta terça-feira em entrevista coletiva no estádio do Morumbi. "Vamos fazer de tudo para montar um time para lutar pelo titulo do brasileirao. Não faremos nada antiético", afirmou.

Ainda sem revelar nenhum nome, Guerreiro disse que a procura por contratações começa a partir reuniões com o técnico Muricy Ramalho. Nesses encontros, o treinador pede nomes e o dirigente pede autorização ao presidente, Carlos Miguel Aidar, antes de ir em busca dos reforços pretendidos. O encarregado de liderar as negociações é o gerente executivo de futebol, Gustavo Vieira de Oliveira.

O foco da diretoria é trazer mais um zagueiro e também um volante com características de marcação. Tais reforços seriam importantes para equilibrar um time que nos últimos meses concentrou os esforços para trazer atacantes como Alexandre Pato e Alan Kardec.