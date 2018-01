São Paulo sabe que não pode mais bobear Começa hoje a nova estratégia do São Paulo na busca do título do Campeonato Brasileiro - a de não perder pontos no Morumbi. Para isso, é necessário seguir algumas regras básicas, como as de não receber cartões tolos, exercer marcação forte, muita conversa entre os jogadores, além de rapidez nos toques de bola. Deixar os líderes se distanciarem é proibido. Por isso, a vitória diante do Atlético-MG, às 18 horas, é questão de honra. "Temos a obrigação de vencer", determinou o treinador Roberto Rojas. O técnico adotou nova postura durante a semana, para acabar com a inconstância de resultados em casa. Ele será dublê de orientador e psicólogo do grupo. "Tenho conversado com os jogadores e lhes passo a importância de não receber cartões bobos, que podem prejudicar o trabalho", afirmou. Alguns atletas vêm tendo ?consultas? isoladas. "O grupo não tem necessidade de psicólogo de verdade, só alguns casos isolados, para os quais damos mais atenção." Para Rojas, a confiança dos atletas na comissão já serve como auto-ajuda. Assim espera mudar o comportamento, principalmente do explosivo Luís Fabiano. "Se a gente traz um psicólogo de fora, 10 jogadores não estarão nem aí e o trabalho não vai adiantar." Se a palavra é a arma de Rojas para superar concorrente direto na briga pelo título ou para a Libertadores, Rogério Ceni será sua voz de comando dentro de campo. O goleiro será responsável por organizar o time. E ele próprio já define a ordem no São Paulo. "Temos de vencer para manter o objetivo do título, e, de preferência, com os 11 jogadores em campo." Assumir a primeira colocação nas próximas rodadas está nos planos dos são-paulinos, que, assim, poderiam administrar jogos, sem se preocupar com os resultados dos concorrentes. "O primeiro sempre tem vantagem, mas chegar lá não é fácil. O importante é que o São Paulo acabe na última rodada em primeiro", afirma o goleiro. Rojas não terá Jean e Fábio Simplício, suspensos, e Gustavo Nery, machucado. Entram Diego Lugano, Carlos Alberto e Marco Antônio. "Os nomes mudam, mas o posicionamento do time não. Sei que todos corresponderão", acredita o treinador. Os reservas entram com total respaldo. "Não somos apenas um time de 11 jogadores, temos um grupo de 25 atletas e todos com condição de ser titulares", afirmou o zagueiro Júlio Santos, que atesta confiança no companheiro Lugano. E até brinca com o sotaque do uruguaio. "Não haverá problemas, já dá para entender o que ele fala."