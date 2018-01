São Paulo se apressa para jogar no Morumbi na pré-Libertadores

O São Paulo promete correr para poder entregar a obra de reforma do gramado do Morumbi antes do jogo do time contra o Cesar Vallejo, pelo confronto de volta da fase preliminar da pré-Libertadores. A partida será no dia 10 de fevereiro e até lá o clube pretender terminar a intervenção que vai mudar as dimensões de campo e o sistema de drenagem.

A reforma começou no dia 21 de dezembro. O São Paulo considera a obra como a maior realizada nos últimos 20 anos e promete substituir as traves, que agora serão no padrão Fifa, além de colocar as dimensões do campo nas mesmas medidas utilziadas na Copa do Mundo. Em vez de 108,25 metros de comprimento por 72,7 metros de largura, o local terá 105m x 68m.

Existe o risco do confronto com o time peruano ser realizado antes da conclusão do gramado. Caso isso aconteça, o estádio do Pacaembu é uma das opções viáveis para receber a partida, como ocorreu no começo deste ano, quando o gramado também passou por uma revitalização. Antes da Libertadores, o time tem uma partida como mandante pelo Campeonato Paulista, contra o Água Santa, em local ainda a confirmar.

"Vamos trocar toda a grama, diminuir a altura do gramado e aperfeiçoar os colchões, que é a região onde a grama é assentada. Há muito tempo o Morumbi não tinha uma reforma deste porte, neste nível. Ajustaremos as quedas do campo e corrigiremos algumas imperfeições", explicou o diretor de manutenção do São Paulo, Tércio Bispo Molica, em entrevista ao site oficial do clube.