São Paulo encaminha acerto com o atacante Kelvin, ex-Palmeiras

São Paulo deve anunciar nos próximos dias a contratação do atacante Kelvin, por empréstimo de uma temporada. O Porto, dono dos direitos econômicos, aceitou liberar o jogador, que aguarda a definição de detalhes contratuais para ser confirmado como o quinto reforço do clube do Morumbi para a temporada 2016, em vinda que tem o aval do técnico Edgardo Bauza.

O atacante de 22 anos nasceu em Curitiba e começou a carreira no Paraná. A estreia pelo time foi em 2010, aos 17 anos, pelo Campeonato Brasileiro a Série B. O jogador entrou no fim do jogo e marcou um gol logo na estreia. No ano seguinte, com o rebaixamento da equipe à segunda divisão do Estadual, a diretoria aceitou uma proposta do Porto pelo atleta.

Após chegar em Portugal, foi emprestado para o Rio Ave e viveu o ápice no Porto no fim da temporada 2012-13. Kelvin marcou um gol no fim que permitiu ao time ganhar o confronto direto com o Benfica e assumir a liderança do Campeonato Português na penúltima rodada. O Porto confirmaria a conquista na semana seguinte.

No ano passado Kelvin foi emprestado ao Palmeiras, mas sofreu com lesões durante a temporada e pouco pode ser aproveitado. O atacante marcou apenas um gol em 23 partidas, das quais em somente nove delas começou como titular.

A principal característica de Kelvin é a velocidade na jogada pelas pontas. Antes dele, o São Paulo trouxe para 2016 o zagueiro Lugano, o lateral Mena e os atacantes Kieza e Calleri.