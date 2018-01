São Paulo se concentra no Brasileirão Agora é para valer. Depois de dar prioridade à Copa Libertadores da América e sair com o título, o São Paulo volta seu foco exclusivamente para a disputa do Campeonato Brasileiro. O "Expressinho", que quebrou o galho durante algumas rodadas, sai de cena para o retorno da força máxima que o técnico Paulo Autuori tem em mãos. O primeiro desafio é contra o Brasiliense, nesta quarta-feira à noite, às 21h45, em Taguatinga (DF). "Temos plena condição de nos recuperar. Nós, da comissão técnica, já fizemos uma projeção de como a equipe tem de chegar ao fim do primeiro turno. E de lá até o final do ano, acredito que o fato de estar bem no Brasileiro nos dará a tranqüilidade necessária para disputar o Mundial de Clubes, no Japão", avisou Autuori, que não revela a meta estipulada aos atletas. "Isso é coisa nossa. Não quero que todos fiquem sabendo." A missão, porém, não é das mais fáceis. O São Paulo ocupa o modesto 15º lugar no campeonato, com 15 pontos - 11 atrás da líder Ponte Preta. O treinador quer aproveitar para colocar em prática o esquema tático 4-4-2 e deixar de lado o 3-5-2, bastante usado durante a Libertadores. Sem o zagueiro uruguaio Lugano, que está na Itália tratando de assuntos burocráticos para retirar o passaporte comunitário, Autuori apostará na entrada do meia Souza. A mudança está diretamente relacionada ao novo ataque do São Paulo, após a saída de Luizão: Amoroso e Diego Tardelli. O técnico explica sua opção. "Essa pode ser uma tendência desde que a equipe produza bem. Com o Souza, quero que o São Paulo chegue ao ataque de uma forma diferente. Com dois atacantes de muita habilidade e com velocidade na execução, como o Tardelli e o Amoroso, preciso de mais um homem de ligação no meio para não sobrecarregar o Danilo", revelou Autuori.