São Paulo se considera privilegiado Com tanto time sofrendo para trazer jogador apenas para compor elenco, o técnico Emerson Leão, do São Paulo, pode se considerar um privilegiado. Ganhou reforços e de qualidade: Júnior, lateral-esquerdo de seleção brasileira, Nildo, meia habilidoso com o qual já havia trabalhado e Ramalho, volante forte, daqueles que impõe respeito. Os três chegaram na segunda-feira, aptos para atuar já no confronto de ontem (15), diante do São Caetano. Foram preservados, mas devem estrear contra o Corinthians, domingo. Se não for desde o início, são boas as possibilidades de entrarem durante o jogo. Apesar disso, ainda anda insatisfeito. Justamente por não ter peça de reposição para a posição mais carente da equipe, o ataque. Com a saída de Luís Fabiano, o treinador cobrava da diretoria a contratação de um centroavante goleador. O time tentou vários nomes. Converasaram com Aloísio e Reinaldo, ambos atuando na Europa, mas as altas cifras inviabilizaram o negócio. Jorge Henrique, do Náutico, foi a última tentativa. Em vão. ?Temos até as 17 horas de amanhã (hoje) para inscrever atletas, mas acho muito difícil?, lamentou o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. Assim, Leão terá de se contentar com Grafite, Jean, Diego Tardelli e Rondón. O mais engraçado é que até atacante titular afirma que o time necessita de reforços para a posição. ?Eu e o Grafite estamos entrosados, mas se o Leão pediu é porque estamos prescisando?, afirmou Jean. ?E vai ser bem vindo.?