São Paulo se divide em 2 para ir à Coréia São Paulo não vai jogar US$ 2 milhões pela janela ? ou pelo menos a chance de lutar por essa quantia. A diretoria afirmou, hoje, que o clube viajará para a Coréia do Sul para disputar a Copa da Paz, a ser realizada entre os dias 15 e 22 de julho, embora a CBF não tenha dado a autorização para que a equipe fique fora do Campeonato Brasileiro nesse período. A solução encontrada foi a de dividir o time em dois. ?A participação no torneio é muito importante para o processo de internacionalização do São Paulo, além de financeiramente?, afirmou Dorival Decousseau, diretor de Marketing. O São Paulo enviou novo ofício à CBF, na sexta-feira, pedindo a liberação para que o clube possa, pelo menos, ir com um time misto. O campeão da Copa da Paz receberá US$ 2 milhões e o vice, US$ 500 mil. O dinheiro aliviaria bem a situação financeira do clube, que é ?apertada?, segundo definiu o próprio presidente, Marcelo Portugal Gouvêa. De acordo com o diretor de Futebol, Juvenal Juvêncio, a cúpula do clube se reunirá com a comissão técnica para definir quais jogadores levar à Ásia. ?A idéia é fazer uma divisão.? Gabriel e Jorginho Paulista, por exemplo, que já foram titulares, têm boas chances de viajar com a delegação. Alguns titulares, como Kaká, que é a principal estrela ao lado de Luís Fabiano, também devem participar da competição. O clube vai assinar, nos próximos dias, contrato de um ano com a rede de lanchonete Habbib?s, que passará a ter o nome estampado na manga da camisa da equipe. O grupo arcará com os custos de reforma das lanchonetes do Morumbi e do setor social, que girarão em torno de R$ 2,5 milhões. O Habbib?s passará a comercializar seus produtos no estádio. O time volta amanhã aos treinos e o técnico Roberto Rojas define, durante a semana, quem escalará no gol, Rogério ou Roger. O novo preparador físico, Carlinhos Neves, já se apresentou ao clube.