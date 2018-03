São Paulo se diz consciente e preparado Em campo e nos vestiários o time do São Paulo não pareceu sentir o resultado do jogo (0x0) nem a ausência do técnico Oswaldo de Oliveira, demitido antes do primeiro jogo pelas quartas-de-final da Copa do Brasil contra o Goiás. "O grupo entrou em campo preparado, consciente, e disposto a superar as situações atuais", explicou Ricardinho, no intervalo. O meia Kaká também ressaltou o novo ânimo do grupo, apesar da perda do técnico. "Estamos superando vários problemas, nós podemos superar tudo", disse. Durante a partida, o grupo que foi recebido com festas, tietes e muitos torcedores em Goiânia pareceu mesmo disposto a mostrar em campo que pode dar a volta por cima. O clima positivo animou os mais de 20 mil torcedores que foram ao estádio Serra Dourada. Quem parecia mais tenso era o técnico interino Roberto Rojas, que entrou em campo administrando temores embora tivesse uma equipe bem armada. "Não havia o que mudar na formação do time", justificou. "Mas entramos no jogo sabendo que o Goiás não era o Figueirense", comparou o ex-goleiro da seleção chilena. No segundo tempo, Rojas e Candinho decidiram aumentar a pressão e a velocidade nos ataques. Mas o destaque da partida ficou por conta dos sistemas defensivos das duas equipes. "O jogo foi duro, com muita marcação e pegada", avaliou o goleiro Harlei, do Goiás. "O resultado não refletiu o jogo que foi bom, com toque rápido e o São Paulo trabalhando bem a bola", avaliou Rogério Ceni. Para o técnico Candinho, o resultado final não refletiu a guerra de nervos vista em campo. "Este jogo não terminou e o placar não é definitivo", disse ele. "O segundo tempo será disputado na próxima semana, e ninguém sabe qual será o resultado final", afirmou. São Paulo e Goiás voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira no Morumbi. Nas arquibancadas, onde a torcida goiana se dividiu entre as duas equipes, o brasiliense e atacante Kaká, de 23 anos, conseguiu o que muitos jogadores tiveram de trabalhar duro para conquistar: o triunfo no contato com o público feminino: "Ele é um encanto", resumiu Arlete Mendonça, de 17 anos, que descobriu o jogador no hotel Castro´s, onde a equipe ficou hospedada. Autor de belos gols, nada encanta mais as tietes que o rosto e a fala: "Tudo nele é lindo", agitou-se Milena de Oliveira, 15 anos, que esteve no aeroporto, na chegada do time, depois na porta do hotel e ainda foi ao estádio assistir ao jogo, da arquibancada "para ficar mais próxima do gramado", diz. "Deixa pra lá", aconselhou sua amiga Sandra de Souza Tavares, "homem bonito demais só dá trabalho". Inúmeros torcedores foram ao aeroporto receber o São Paulo, na noite de terça-feira. Mas foram os grupos de tietes que cercaram Kaká disputando um aceno, autógrafo, e com muita sorte um abraço: "A admiração das fãs é muito gostosa", disse Kaká, com aparente timidez mas nenhum constrangimento com o assédio.