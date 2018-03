São Paulo se diz contrário à paralisação A diretoria do São Paulo distribuiu comunicado oficial, nesta tarde, a respeito da paralisação do Campeonato Brasileiro, medida tomada ontem à noite por alguns integrantes do Clube dos 13, na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Eis o teôr do texto, assinado pelo presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa: 1. Em nenhum momento o São Paulo F.C. foi convidado para participar da reunião do Clube dos 13 que teve lugar no dia de ontem (20) no Rio de Janeiro. 2. Por outro lado, o São Paulo não autorizou ninguém a representá-lo nessa reunião, inclusive o Sr. Fabio Koff, presidente do Clube dos 13. 3. Assim, quando se fala que "Os clubes brasileiros decidiram suspender o Campeonato Brasileiro de Futebol", o São Paulo F.C. não aceita ser incluído entre eles até por ser absolutamente contrário a essa posição e, inclusive, por não ter sido consultado a respeito. 4. O Código do Torcedor, foco dessa discussão, contém imprecisões que merecem ser reconsideradas, porém é absurdo suspender um campeonato em andamento, já que nada resolve e, além do mais, desrespeita uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Exmo. Sr. Presidente da República. 5. Essa atitude intempestiva, finge esquecer e não leva em conta os milhares de trabalhadores direta ou indiretamente ligados ao futebol que ficariam privados de seu ganha pão. 6. Por último, mas não menos importante, o São Paulo F.C. preocupa-se com o torcedor, imensa maioria do povo brasileiro, que tem no futebol sua principal fonte de lazer nos fins de semana.