São Paulo se irrita com assédio do Bayern ao zagueiro Breno

O São Paulo não gostou nem um pouco de saber que o Bayern de Munique, da Alemanha, já teria se acertado com o zagueiro Breno sem ao menos procurar a diretoria tricolor, e decidiu enviar uma representação à Fifa acusando os alemães de aliciamento. Decisão que partiu do presidente Juvenal Juvêncio, que deixou claro que fará de tudo para segurar o garoto, de 18 anos, o quanto puder. Resumindo: virou guerra. "O Bayern não foi correto em entrar em contato com o jogador sem antes procurar o São Paulo. Isso caracteriza aliciamento", afirma o vice-presidente de futebol Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. "Se ele sair, vai ter que ser na marra. Vamos dificultar ao máximo para o Bayern", garantiu. Na semana passada, o jornal alemão "Bild" chegou a confirmar a transferência de Breno para o Bayern por 14 milhões de euros (R$ 36 milhões). Informação que logo foi desmentida pelo clube alemão. No entanto, os dirigentes europeus não deixaram de fazer um "agrado" à família do atleta. Convidaram o pai de Breno, Cláudio, a passar alguns dias na Alemanha conhecendo Munique e as instalações do candidato a futuro clube do filho. Foi mais uma atitude que desagradou a diretoria são-paulina. "Estão tratando diretamente com o pai do jogador e isso representa assédio", argumentou Leco. "Ele (pai de Breno) está agindo em defesa daquilo que entende ser da sua conveniência, mas isso desatende o que pretendemos", emendou. Para Juvenal Juvêncio, a melhor coisa para o garoto seria permanecer no Brasil por pelo menos mais seis meses. Assim, ganharia experiência ajudando o São Paulo na disputa da Libertadores e, de quebra, faturaria um lugarzinho na seleção que brigará pela medalha de ouro na Olimpíada de Pequim, no segundo semestre de 2008. Depois disso, estaria pronto para a Europa. "O Breno não cumpriu nem seis meses do seu novo contrato [até 2011] e não queremos que ele vá embora agora. O São Paulo vai lutar por isso", avisa Leco. "Ele falou que não quer sair brigado do São Paulo, mas se acontecer agora, do modo como está, será brigado." Apesar de toda a confusão, Breno já virou personalidade na Alemanha antes mesmo de desembarcar por lá. Diariamente um repórter alemão acompanha os treinos do São Paulo sempre de olho no zagueiro, na tentativa de descobrir tudo sobre a vida dele - inclusive fora de campo. Tudo para apresentar ao torcedores do Bayern quem é o garoto de 18 anos que está fazendo o clube a desembolsar 14 milhões de euros. Preço fixo Breno pode não ser o único a dar adeus. Jorge Wagner confirmou nesta quarta que o Betis, da Espanha, dono de seus direitos econômicos, estipulou um preço para negociá-lo com o São Paulo: 2,5 milhões de euros (R$ 6,5 milhões). Valor considerado alto pela diretoria do clube paulista, que fará de tudo para baixar o valor ou, em último caso, tentar um novo empréstimo do camisa 7. O atual termina no fim de dezembro. "Espero resolver o caso logo. Em 2004 e 2005 passei as festas de fim de ano sem saber onde ia jogar", comentou Jorge Wagner, considerado indispensável por Muricy.