São Paulo se isola em Santa Catarina O técnico Oswaldo de Oliveira, do São Paulo, afirmou na noite deste domingo, em coletiva de imprensa no estádio do Morumbi, que devido à pressão que a equipe vem sofrendo por parte da torcida, houve a opção por ficar no estado de Santa Catarina entre quinta-feira e domingo. O time joga diante do Figueirense, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (9) e, pelo Brasileiro, no domingo, enfrenta o Criciúma. ?Por tudo isso que vem acontecendo, vamos permanecer em Santa Catarina. Foi uma decisão que tomamos?, afirmou Oswaldo de Oliveira, confirmando o momento conturbado por que passa o time.