São Paulo se preocupa em recompor setor defensivo

Depois da saída de Breno, negociado com o Bayern de Munique por US$ 19 milhões (R$ 33,7 milhões), a diretoria do São Paulo se mexe para trazer mais um zagueiro para reforçar o elenco. Mesmo com a contratação de Juninho, vindo do Botafogo, os dirigentes sabem que o setor defensivo ainda precisa de reforços. Muricy Ramalho, em constantes conversas que tem com diretores, já recomendou, entre outros nomes, a contratação do zagueiro Rodrigo, do Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O problema é que o clube tem um forte concorrente pela frente: o Flamengo, que até já teria acertado as bases salariais com o zagueiro. Além do clube carioca, outro que disputa a contratação de Rodrigo é o Santos. O jogador se recupera de uma cirurgia no joelho no departamento médico do clube da Baixada Santista. Para ficar com o atleta, que foi colocado pelo Dínamo na lista de jogadores negociáveis, o São Paulo precisará convencer o jogador e cobrir a oferta feita pelo Flamengo. O que pesa a favor do clube do Morumbi é o fato de que foi no São Paulo, em 2004, que Rodrigo ganhou evidência no futebol, depois de ser contratado da Ponte Preta. E agora conta com um caixa gordo para repor peças no elenco. Mas a negociação de Breno não é a única preocupação de diretoria e comissão técnica. Além disso, Muricy Ramalho não poderá contar, nos primeiros meses de 2008, com outro jogador da posição: Alex Silva, que se recupera de cirurgia no joelho direito - se contundiu contra o Sport, em outubro. E a sua permanência no Morumbi ainda é uma incógnita. O contrato do jogador expira em junho de 2008. Clubes europeus já haviam mostrado interesse pelo jogador. Resta saber, agora, até que ponto a contusão vai atrapalhar a vida do jogador, que tem como um dos objetivos defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim. Na zaga, por enquanto, o São Paulo conta com Miranda, André Dias e Juninho. Além deles, o jovem Danilo Silva, que veio do Guarani, tem contrato até o fim do ano e pode permanecer. E Alex Silva tem futuro ainda incerto. Em relação a outros reforços, o nome de Diego Souza, que defendeu o Grêmio nesta temporada, mas pertence ao Benfica, parece estar cada vez mais longe do Morumbi. O empresário do jogador, Carlos Leite, disse que são muito grandes as possibilidades de o atleta prorrogar o empréstimo que tem com o clube gaúcho. "Nada chegou até mim sobre interesse do São Paulo. Até dia 31 de dezembro, o Grêmio tem prioridade no jogador. E isso será respeitado até o fim", declarou o empresário de Diego Souza.