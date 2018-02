São Paulo se prepara para maratona O São Paulo fará quatro jogos nos próximos onze dias. E, com certeza, não terá a mesma escalação de uma partida para outra. Além de contusões e punições, há a intenção declarada do técnico Paulo Autuori de poupar os jogadores mais cansados. A ordem é estar bem no Mundial Interclubes de dezembro, no Japão. Os dois próximos jogos serão clássicos: contra o Santos, sábado; e Corinthians, segunda-feira. A preferência dos jogadores é enfrentar o rival do Parque São Jorge. Não admitem perder os três pontos que conquistaram dia 7 de setembro, na vitória por 3 a 2. ?Eu já decidi que quero pegar o Corinthians de novo para ganhar deles outra vez?, disse Amoroso, assim que soube que os dois clássicos seriam jogados com intervalo de menos de 48 horas. Houve uma série de críticas e provocações ao Corinthians, com Cicinho chegando a dizer que jogadores da Seleção Brasileira que atuam na Europa vieram procurá-lo para dizer que estavam revoltados com o que considerariam uma ?sacanagem? a favor do Corinthians. Autuori, entretanto, não vai se ater a questões emocionais para definir quem descansa. Os jogadores que inspiram mais cuidados são Amoroso, Júnior e Mineiro, os mais veteranos. ?O Mineiro praticamente não descansa. Precisa dar uma parada.? Júnior já está fora do clássico contra o Santos, pois foi expulso contra o Flamengo. E Mineiro deve se ausentar de um dos dois clássicos. O técnico tem muita confiança em Renan, seu substituto. Um dos critérios de Autuori é que nenhum jogador deve ser poupado dois jogos seguidos. O que garante a escalação de Cicinho, Lugano e Josué contra o Corinthians, pois já foram poupados no jogo de Campinas contra a Ponte Preta. Talvez não joguem contra o Santos. Além de evitar cansaço físico e fugir de contusões musculares e inflamação de púbis, comuns em quem joga muitas vezes seguidas, Autuori aproveita os jogos restantes do Campeonato Brasileiro para testar novas jogadas e novos jogadores, já visando ao Mundial de clubes. Foi com esse espírito que escalou Leandro Bomfim para o jogo contra o Flamengo, deixando Souza no banco. ?Eu tive o cuidado de chamar o Souza de lado e explicar, uma vez mais, que ele é o meu titular. O Leandro entrou para ganhar ritmo de jogo e entrosamento com os companheiros. E foi muito bem?, diz. Com Thiago Ribeiro, aconteceu a mesma coisa. Ele participou de alguns jogos do time de aspirantes na Copa FPF. Fez um golaço contra o Santos nessa Copa. O seu primeiro gol no time de cima foi domingo, contra o Flamengo. Nos próximos jogos, não será surpresa se Autuori voltar a dar uma chance para o atacante Vélber e para o lateral-esquerdo Fábio Santos, que perdeu muito espaço com a chegada de Richarlyson. Eles brigam com Alê pelas duas últimas vagas para o ir ao Japão. Parecem garantidos: Rogério Ceni, Flávio e Matheus (goleiros); Cicinho, Hernanes, Júnior e Richarlyson (laterais); Lugano, Fabão, Edcarlos e Alex (zagueiros); Josué, Mineiro, Renan, Souza, Danilo e Leandro Bomfim (meio-de-campo); Christian, Amoroso, Diego Tardelli e Thiago Ribeiro (atacantes).