São Paulo se reapresenta após derrota e já pensa em 'final' contra a Ferroviária

Os jogadores do São Paulo se reapresentaram nesta quinta-feira no CT da Barra Funda para iniciar a preparação para o duelo contra a Ferroviária, no próximo domingo, às 17h, no Morumbi, pela 9ª rodada do Estadual. Na quarta, o time perdeu para o Ituano por 2 a 1 fora de casa, em duelo atrasado da 7ª rodada.

O clube tricolor vive momento tenso. No retorno de Itu, na madrugada desta quinta, jogadores e comissão técnica foram recebidos com protesto no CT. Os torcedores pedem a demissão do técnico Dorival Junior e exigem da diretoria a contratação de pelo menos mais um reforço, um nome de peso.

Mais cedo, Dorival teve uma conversa com a diretoria e continua no comando do time, ciente da urgência de que bons resultados apareçam. O duelo contra a Ferroviária deve ser decisivo para seu futuro à frente da equipe. À tarde, no CT, o treinador comandou uma série de exercícios regenerativos para os titulares diante do Ituano, e atividades técnicas para o restante do elenco.

Sem poder contar com Reinaldo, suspenso, e Jucilei, lesionado, Dorival pôde observar as opções que tem em mão para o duelo. A tendência é que Hudson, que já teve duas chances como titular neste ano, atue no lugar de Jucilei. Edimar é a primeira opção para a vaga de Reinaldo, mas Júnior Tavares também está disponível. Petros, que cumpriu suspensão no duelo contra o time de Itu, volta ao time.

O tempo escasso para treinos e para descanso vem sendo o principal motivo das atuações fracas do time, na avaliação da comissão técnica. O São Paulo fez 10 jogos em 34 dias, depois de uma pré-temporada de apenas 12. Dorival também precisa acertar o entrosamento do time, que ainda busca uma forma ideal.