São Paulo se redime em casa; veja os gols do fim de semana Após perder no meio da semana para o The Strongest, em casa, por 1 a 0, na estreia da Libertadores, o São Paulo se recuperou ao bater o Rio Claro por 1 a 0, no Pacaembu, apesar de ter apresentado um futebol burocrático. O Atlético-MG, com o time reserva, goleiou o Boa Esporte por 5 a 1, com a presença ilustre de Robinho, nova contratação do Galo. Confira os gols do final de semana.