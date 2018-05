São Paulo se une ao TJ-SP em campanha para adoção de crianças mais velhas

O São Paulo aderiu a uma campanha do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SP) para incentivar a adoção de crianças acima dos oito anos - que costumam ter mais dificuldade para encontrarem um lar no País, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça.

No clássico com o Santos, no último domingo, em que o São Paulo venceu por 1 a 0, 41 crianças e adolescentes da campanha batizada de "Adote um Boa Noite" estiveram no Morumbi. Eles visitaram o memorial do clube e entraram no campo com os atletas. No intervalo, faixas do projeto do TJ foram expostas no estádio.

"A principal contribuição que o clube pode dar à causa é ceder a visibilidade da instituição a esses jovens", explica o São Paulo, em nota. "E também aos inúmeros casos de famílias formadas a partir de adoções bem-sucedidas de crianças e adolescentes mais velhos do que o 'padrão'."

O São Paulo vem se posicionando em diversos temas de interesse social. Faz parte de uma estratégia do clube para resgatar a credibilidade de sua marca, afetada pelos resultados esportivos abaixo do esperado dos últimos anos.

Recentemente, o clube publicou um "manifesto" sobre a situação da mulher nos estádios, citando casos de assédios e constrangimentos e se comprometendo a tentar melhorar a experiência de torcedoras no Morumbi; ainda divulgou outro sobre inclusão social de pessoas com síndrome de Down, mostrando ações desenvolvidas no estádio.