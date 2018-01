São Paulo segue lutando para ter Oliveira na segunda final Começou a contagem regressiva do São Paulo para ter o centroavante Ricardo Oliveira no segundo jogo da final da Copa Libertadores da América, na semana que vem em Porto Alegre, contra o Internacional. Os dirigentes do Betis fazem questão de que o jogador se reapresente e cumpra seu contrato até 2011, a partir do próximo fim de semana. A diretoria do clube paulista tem dois emissários que estão cuidando do caso na Espanha, mas até agora não conseguiram uma resposta positiva dos espanhóis. O São Paulo demonstram confiança, mas o próprio jogador dá sinais de nervosismo. Nessa semana não quis dar entrevistas para evitar comentar o assunto. "Continuamos otimistas, ainda temos uma semana para resolver o problema?, disse o diretor de futebol do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes. Uma das principais reclamações do Betis é a proposta dos dirigentes do São Paulo de prorrogar o contrato de Ricardo Oliveira por mais três meses e rescindi-lo logo depois da final. Segundo o time de Sevilha, essa prática é ilegal e poderia lhe causar uma denúncia do Internacional à Fifa. ?Não existe nenhum problema jurídico em prorrogar o contrato por esse período, nem para nós, para a CBF, ou à Conmebol?, defende-se Lopes.