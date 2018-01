São Paulo segue treino no CT da Barra A sonhada viagem para a Inglaterra, idealizada pelo presidente Marcelo Portugal Gouvêa, fez água mesmo. Não foi possível conseguir passagens e Manchester foi definitivamente trocada pela Barra Funda. ?Não há lugar melhor para treinar do que aqui no nosso campo?, afirmava ontem o técnico Roberto Rojas. Os jogadores esperam a definição do time para o jogo contra o Vasco, mas Adriano está feliz com a volta do sistema 4-4-2. ?Assim, fica menos espaço para que o meia do time adversário realize suas jogadas. Nossa marcação fica melhor?, diz o volante, que gosta de assistir fitas de jogos que participa para melhorar o posicionamento em campo. ?Gosto bastante de analisar futebol, é uma coisa interessante, ajuda que o jogador consiga um rendimento melhor na carreia. Sempre é bom aprender no dia-a-dia.?