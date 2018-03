São Paulo sem Lugano na Libertadores O zagueiro Lugano é o novo desfalque do São Paulo para o duelo das quartas-de-final da Copa Libertadores da América, quarta-feira, diante do Tigres, no Morumbi ? o volante Josué, suspenso, também está fora. Ele foi convocado para defender o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa 2006 e terá de se apresentar até terça. A seleção uruguaia embarca para Caracas na segunda-feira. No sábado, o time enfrenta a Venezuela, em Maracaibo. Mas Lugano deve estar de volta ao São Paulo para o segundo jogo contra o Tigres, dia 15, no México. O São Paulo tentará, mas acha difícil, uma liberação de seu atleta. ?Com documento na mão, fica complicado eles me liberarem?, afirmou Lugano sobre a regra que pede a apresentação dos jogadores convocados quatro dias antes dos jogos oficiais. ?Está certo que aqui vale título da Copa Libertadores, mas lá está em jogo uma vaga na Copa do Mundo.?