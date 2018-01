São Paulo sem tribunais nos estádios Não há previsão de haver em São Paulo juizados especiais criminais que funcionem dentro dos estádios em dias de jogos ? a exemplo do que já ocorre no Maracanã e no Mineirão. Mas é possível que antes do fim do ano esteja em funcionamento o primeiro juizado específico para cuidar de ocorrências criminais provocadas por maus torcedores. Os baderneiros terão de se apresentar ao juiz, no prédio do Fórum Criminal da Barra Funda, três dias depois da ocorrência. Leia mais no Jornal da Tarde