São Paulo: semana começa sob tensão O elenco do São Paulo inicia nesta terça-feira a semana de preparativos para o clássico contra o Corinthians, no domingo, com os ânimos exaltados. Sobraram reclamações depois do empate por 2 a 2 diante do Bahia, no Morumbi: o zagueiro Gustavo Nery queixou-se abertamente do ataque, que não teria ajudado na marcação, o goleiro Roger também reclamou das chances de gols perdidas pela equipe, principalmente no primeiro tempo e o técnico interino Rojas não poupou críticas ao meia Carlos Alberto, expulso por agredir o meia Jair, do Bahia. ?Foi um lance infantil e uma atitude inadmissível.? O único que mereceu algum elogio do treinador foi o meia Ricardinho. ?A responsabilidade pelo resultado é minha?, afirmou o meia, que perdeu vários gols e errou o passe que originou o segundo gol do Bahia. ?Essa autocrítica é muito positiva, e será melhor se o time utilizá-la para melhorar suas atuações?, disse Rojas. Porém, mesmo falhando no jogo de domingo, Ricardinho não sofrerá pressões, pois logo após a partida embarcou, com Luís Fabiano, para disputar o amistoso da Seleção contra a Nigéria e a Copa das Confederações. Para enfrentar o Corinthians, além de Ricardinho e Luís Fabiano, Rojas não contará com o goleiro Rogério Ceni, que cumpre a segunda partida de suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF. O meia Kaká é dúvida, pois ainda se recupera da torção no tornozelo direito. Em meio aos problemas, a diretoria ainda procura um treinador, após o fim das negociações com Tite, na semana passada. Nos próximos dias, os dirigentes podem tentar um acordo com Toninho Cerezo. A proposta poderia chegar a US$ 50 mil mensais, por um contrato de três anos. Cerezo está na Itália e pode voltar ao Brasil esta semana. Muricy Ramalho, do Inter-RS, foi sondado pelo São Paulo, mas voltou a afirmar nesta segunda-feira que vai continuar no clube gaúcho.