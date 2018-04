São Paulo sente falta de um "matador" Sem os reforços prometidos pela diretoria, que só devem ser apresentados segunda-feira (Nildo, Ramalho e Júnior), o técnico Emerson Leão continua jogando à la Cuca. E com agravante: o time não tem mais o ?matador? Luís Fabiano, que foi vendido para o Porto. Neste sábado, no Pacaembu, o time não conseguiu superar o goleiro Artur, o melhor do jogo. Com o empate sem gols, somou 49 pontos. Era a estréia do ala argentino Sorín. O técnico Marco Aurélio não teve dúvidas: colocou o habilidoso reforço no meio-campo, com liberdade no gramado. E o titular Leandro, que às vezes é lembrado por Parreira nas convocações da seleção, continuou no setor. Leão, porém, já tinha o antídoto, colando o jovem Alê no argentino para acompanhar todos seus passos. Com Sorín bem vigiado, o São Paulo criou boas chances para abrir o marcador ainda no primeiro tempo. Mas esbarrou em dois obstáculos: primeiro, a falta de pontaria dos atacantes. Grafite, fazendo a função de ?matador?, foi esforçado, mas não eficiente. Danilo teve uma boa chance aos 16. Estava sem marcação no meio da área, porém cabeceou para fora. Luís Fabiano não perdoaria. O segundo obstáculo foi Artur, em jornada inspirada. Aos 20, Jean se livrou do seu marcador e ficou cara a cara com o goleiro mineiro, que fez a defesa. Depois, Artur interceptou tentativas de Grafite, Cicinho e Jean. Aos 12 do segundo tempo, saiu bem do gol, ao defender chute de Gabriel, que invadia sozinho a área. Gabriel entrou no lugar de Cicinho. Leão só esperou oito minutos para sacar o lateral, um dos ?intocáveis? na era Cuca. Aos 23, foi Grafite quem cedeu lugar para Diego Tardelli. A terceira alteração de Leão foi a entrada de Souza no lugar de Fábio Santos. Era a última tentativa do técnico para romper a apatia do São Paulo, que estava perdendo sua força ofensiva. O Cruzeiro começou a fazer cera, contente com o empate fora de casa. Artur e Gladstone foram advertidos com cartões amarelos por demorar na reposição de bola e fingir contusão, respectivamente. No final, Artur comemorou os quatro pontos conseguidos em São Paulo: vitória sobre o Palmeiras, na terça-feira, e o empate deste sábado.