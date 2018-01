São Paulo será campeão, em enquete O São Paulo vencerá o Liverpool na final do torneio organizado pela Fifa e conquistará pela terceira vez o Campeonato Mundial de Clubes. Esta é a opinião da maior parte dos 6.549 internautas que participaram da pesquisa realizada pelo portal Estadao.com.br até esta sexta-feira. O time brasileiro será o campeão na opinião de 3.500 pessoas, ou 53,44% do total. Outras 3.049, ou 46,56% do total, acreditam na vitória da equipe inglesa em Yokohama.