São Paulo será mais forte em 2006 O presidente Marcelo Portugal Gouvêa deixa o São Paulo, em abril, ao final de seu segundo mandato de dois anos. Promete uma equipe com capacidade para lutar pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano que vem. ?Nosso time é muito bom quando jogam todos os titulares. Quando não jogam, as coisas se complicam um pouco. Eu quero ter um time com 22 titulares. Quando um não puder jogar, entra outro e tudo continua igual. Não tínhamos isso em 2005 e, por isso, não deu para brigar pelo Brasileiro?. Hoje, o dirigente diz que o São Paulo conta com 17 titulares. ?Com mais uns cinco jogadores bons, o time fica pronto para disputar todos os títulos. A Libertadores começa com jogos paralelos aos do Paulista. E acaba com jogos juntos com os do Brasileiro. Fica difícil administrar, mas essa é a nossa meta agora?. Para ter 22 titulares, é possível que jogadores como Alê, Fábio Santos e Vélber sejam emprestados. Há um consenso de que não conseguiram se firmar e que devem ser emprestados, como Marco Antonio, o meia que jogou a Série B pelo Santo André e que agora deve ir para o Juventus. A renovação do contrato de Amoroso é fundamental para que o time continue forte, mas Gouvêa diz que o São Paulo não fugirá de seu planejamento para ficar com o jogador. ?A gente estava conversando com ele, dentro do nosso ritmo. Demoramos uns dois meses para renovar com o Cicinho e com o Lugano, mas eles continuaram conosco. Então, os números estavam certos com o Amoroso. A dúvida é se o contrato seria de 3 anos, como ele queria, ou de dois, como a gente preferia. Só que o empresário dele resolveu suspender as conversas. Se for um blefe, não adianta nada. Temos nosso planejamento e não fugimos dele?. O presidente quer que um terceiro título mundial sirva para internacionalizar mais o clube. ?A gente ganha, recebe convite para excursionar e a CBF não deixa por falta de datas. Se a gente ganhar esse título, talvez essas coisas comecem a mudar?.