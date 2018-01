São Paulo será nome de estação do metrô O governador Geraldo Alckmin decidiu neste domingo homenagear o São Paulo pela conquista do tricampeonato mundial de futebol: a estação do Metrô da Linha 4, na avenida Francisco Morato, em frente ao estádio, irá se chamar Morumbi-São Paulo. "Para a alegria de nós, paulistas, embora eu seja Peixe, o São Paulo se sagrou tricampeão mundial e vamos prestar uma homenagem a esse clube pelo título", disse Alckmin, que não perdeu a chance de se lembrar de seu time, o Santos, com humor: "vamos trabalhar para que logo o Metrô chegue à Vila Belmiro." Na terça-feira o governo estadual lançará o edital para a construção da nova linha, mediante Parceria Público-Privada (PPP), que deverá captar quase R$ 90 milhões de investimentos da iniciativa privada.